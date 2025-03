Rodri volta aos treinos após cinco meses

Rodri, volante do Manchester City, tem enfrentado um período desafiador desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito em setembro de 2024. Após mais de cinco meses de recuperação, o jogador espanhol voltou a treinar com bola, embora ainda de forma individual. A lesão ocorreu durante uma partida contra o Arsenal, e desde então, Rodri tem trabalhado arduamente para retornar aos gramados.

A lesão de Rodri foi um golpe significativo para o Manchester City, que contava com o jogador como uma peça-chave em seu elenco. O incidente aconteceu no estádio Etihad, durante uma disputa de bola com o volante Partey, resultando em uma saída precoce do campo. A cirurgia para reparar o LCA foi realizada poucos dias após o ocorrido, e o técnico Pep Guardiola confirmou que Rodri estaria fora do restante da temporada.

Rodri comemora o gol que abriu o placar sobre o Bayern pelo jogo de ida da Champions

Como foi a recuperação de Rodri?

O processo de recuperação de Rodri foi meticuloso e exigiu dedicação e paciência. A cirurgia foi apenas o início de um longo caminho de reabilitação, que incluiu fisioterapia intensiva e treinos específicos para fortalecer o joelho. Durante esse período, Rodri permaneceu focado em seu retorno, expressando o desejo de estar em forma para competições futuras, como o Mundial de Clubes.

Embora tenha sido inscrito para a partida contra o Real Madrid na Champions League, Rodri não participou do jogo, assistindo das arquibancadas. Essa decisão foi tomada para garantir que ele estivesse completamente recuperado antes de retornar às atividades coletivas e aos jogos oficiais.

Quais são as expectativas para o retorno de Rodri?

As expectativas para o retorno de Rodri são altas, tanto por parte do jogador quanto do clube. Ele expressou sua determinação em enfrentar o desafio mental de voltar a jogar em alto nível, especialmente em competições importantes como o Mundial de Clubes, que está programado para terminar em julho de 2025. O Manchester City, por sua vez, espera contar com Rodri em plena forma para reforçar o time nas próximas temporadas.

O retorno de Rodri aos treinos com bola é um passo significativo em sua recuperação, mas ainda há um caminho a percorrer até que ele esteja pronto para participar de partidas oficiais. O clube está monitorando de perto seu progresso, garantindo que ele não seja apressado de volta aos campos antes de estar totalmente preparado.

Impacto da lesão de Rodri no Manchester City

A ausência de Rodri foi sentida pelo Manchester City, que teve que ajustar sua estratégia sem o volante em campo. A lesão do jogador coincidiu com momentos críticos da temporada, incluindo a Champions League, onde o time enfrentou desafios sem sua presença. No entanto, a equipe se manteve resiliente, buscando alternativas para preencher a lacuna deixada por Rodri.

Com o retorno gradual de Rodri, o Manchester City espera fortalecer seu meio-campo e melhorar seu desempenho nas competições futuras. A recuperação do jogador é vista como um impulso moral para o time, que aguarda ansiosamente seu retorno completo aos gramados.