O Lyon venceu o Crystal Palace por 3 a 2 nesta quinta-feira, no Parc OL, em partida válida pela segunda rodada da Liga Europa. Em um confronto marcado pelo equilíbrio nas estatísticas e pelo impacto dos jogadores que vieram do banco de reservas, a equipe comandada por Paulo Fonseca garantiu o resultado positivo e chegou a seis pontos na tabela de classificação. O time inglês, por sua vez, permanece com três pontos.

Vantagem construída no primeiro tempo

Apesar do equilíbrio na posse de bola (51% para os donos da casa e 49% para os visitantes) e no número de finalizações ao longo do jogo (11 a 12), o Lyon foi mais eficiente na etapa inicial.

Logo aos oito minutos, Corentin Tolisso abriu o placar para a equipe francesa. O Crystal Palace tentou responder, mas esbarrou na defesa mandante, que viu o goleiro Dominik Greif terminar a partida com duas defesas. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Ernest Nuamah ampliou a vantagem após receber assistência de Keito Nakamura.

O segundo tempo começou com o Crystal Palace descontando logo aos cinco minutos, com gol de Yeremy Pino e assistência de Adam Wharton. A partir daí, os técnicos Paulo Fonseca e Pierre Sage começaram a mexer em suas equipes, e as substituições tiveram impacto direto no placar.

Aos 25 minutos, Pavel Šulc entrou no lugar de Khalis Merah no Lyon. Apenas seis minutos depois, aos 31, Šulc marcou o terceiro gol francês, contando com a segunda assistência de Nakamura na partida.

O Crystal Palace não desistiu e também encontrou um gol vindo do banco. Daichi Kamada, que havia substituído Ismaïla Sarr aos 17 minutos, balançou as redes aos 36, fechando o placar em 3 a 2.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 18, por seus respectivos campeonatos nacionais. O Lyon recebe o Nice pelo Campeonato Francês, enquanto o Crystal Palace visita o Brighton pelo Campeonato Inglês.

Pela Liga Europa, os próximos compromissos serão na quinta-feira, 22: o Lyon visita o Hoffenheim, e o Crystal Palace vai enfrentar o Beşiktaş.