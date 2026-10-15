O Monaco iniciou sua caminhada na UEFA Conference League 2026/27 com uma vitória por 2 a 1 sobre o CSKA Sofia, em partida disputada nesta quinta-feira, 15, na Vasil Levski National Sports Academy, em Sofia. A equipe francesa construiu o resultado ainda no primeiro tempo, contando com uma atuação decisiva de P. Brunner, que anotou um gol e deu uma assistência, garantindo o triunfo mesmo diante do grande volume ofensivo dos donos da casa na etapa final.

Eficiência francesa no primeiro tempo

Atuando no esquema 4-4-2, o Monaco não demorou a mostrar suas credenciais. Logo aos três minutos de jogo, P. Brunner abriu o placar após receber assistência de S. Idumbo. A vantagem precoce permitiu aos visitantes controlar o ritmo da partida, mantendo ligeira superioridade na posse de bola (52%). Antes do intervalo, a eficiência cirúrgica do time francês voltou a aparecer: aos 43 minutos, Brunner atuou como garçom e serviu A. Fati, que ampliou o marcador para 2 a 0.

Pressão búlgara e reação tardia

No segundo tempo, o CSKA Sofia, postado em um 4-1-4-1, partiu para o ataque em busca da recuperação. Os números refletem a insistência dos mandantes: foram 20 finalizações totais contra 10 do Monaco, além de 10 escanteios a favor e apenas um contra. Aos 28 minutos da etapa complementar (73 da cronologia geral), o time búlgaro promoveu a entrada de J. Zwarts no lugar de L. Godoy. A alteração surtiu efeito rápido, e aos 31 minutos, Zwarts descontou para o CSKA após passe de S. Sensi. Apesar da pressão e de exigir quatro defesas do goleiro Lukáš Hrádecký ao longo do duelo, a equipe da casa não conseguiu chegar ao empate.

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Situação e próximos compromissos

Com o resultado, o CSKA Sofia permanece com zero ponto após esta primeira rodada da fase de pontos corridos da competição. Já o Monaco embala uma sequência positiva, somando duas vitórias em seus compromissos mais recentes. O time francês volta a campo no próximo domingo, 18, para enfrentar o Lorient, pelo Campeonato Francês. O CSKA Sofia, por sua vez, buscará a reabilitação na Conference League na próxima quinta-feira (22), quando visitará o FC Nordsjaelland.