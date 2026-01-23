O Campeonato Francês chega à sua 19ª rodada com um duelo que promete movimentar a tabela no Roazhon Park. Neste sábado, 24, o Rennes recebe o Lorient às 13h00 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na classificação. Enquanto os anfitriões querem se firmar na zona de competições europeias, os visitantes buscam manter a sequência de nove jogos sem perder.

Expectativas e panorama do duelo

Para o Rennes, a partida em casa é vista como crucial para se manter na acirrada disputa por vagas continentais, neste momento a equipe é a sexta colodaca, especialmente antes de uma sequência de calendário considerada mais difícil. Nos próximos jogos o clube irá enfrentar Monaco, Marseille, Lens e PSG.

Do lado do Lorient, o clima é de otimismo. A vitória contra o Monaco na última rodada, por 3 a 1, deu grande confiança ao time, que chega a Rennes com o moral elevado para tentar surpreender um adversário da parte de cima da tabela. Espera-se um jogo de ataque contra defesa: os mandantes com maior posse de bola buscando marcar, e os visitantes bem organizados defensivamente, buscando explorar os contra-ataques.

Rennes mira a zona de classificação europeia

Ocupando atualmente a 6ª colocação com 31 pontos, o Rennes faz uma campanha consistente na temporada 2025/26. Com um registro de 8 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, a equipe tem se mostrado difícil de ser batida. O objetivo principal é transformar essa solidez em uma vaga garantida na Champions League ou Liga Europa.

Em sua forma recente, o time da casa apresenta um desempenho positivo. Considerando todas as competições, o clube soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na última rodada da liga nacional, a equipe ficou no empate por 1 a 1 contra o Le Havre. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é retomar o caminho das vitórias na Ligue 1 para não deixar os líderes se distanciarem.

Lorient chega embalado por sequência positiva

Do outro lado do campo, o Lorient ocupa a 12ª posição com 22 pontos. Embora a colocação sugira uma campanha de meio de tabela, o momento atual da equipe é de grande ascensão. O time vive sua melhor fase recente, ostentando uma invencibilidade nos últimos cinco compromissos, com três vitórias e dois empates.

Vindo de um triunfo contundente por 3 a 1 sobre o Monaco na rodada anterior, o Lorient tenta equilibrar seu retrospecto geral, que conta com 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. A confiança adquirida nas últimas semanas será a principal arma para tentar surpreender fora de casa e continuar sua escalada para a primeira metade da tabela.