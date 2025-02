Reforço brasileiro do City fica fora da fase de mata-mata da Champions League

O Manchester City finalizou as inscrições de jogadores para a fase de playoffs da Liga dos Campeões da UEFA, optando por incluir três dos quatro novos reforços adquiridos durante o mercado de inverno. O zagueiro brasileiro Vitor Reis, que recentemente se transferiu do Palmeiras por 37 milhões de euros, foi o único a não ser inscrito entre os recém-chegados.

Conforme as regras da competição, os times classificados têm a oportunidade de substituir ou incluir até três novos jogadores no elenco, sempre respeitando o limite máximo de 25 atletas inscritos. O técnico Pep Guardiola realizou suas escolhas levando em consideração a necessidade tática e regulamentar do time.

Pep Guardiola – Fonte: Instagram/@mancity

Quem são os novos reforços do Manchester City?

O City optou por inscrever três novos atletas na competição europeia:

Omar Marmoush , atacante egípcio originário do Eintracht Frankfurt ;

, atacante egípcio originário do ; Nico González , meio-campista espanhol que veio do Porto ;

, meio-campista espanhol que veio do ; Abdukodir Khusanov, zagueiro uzbeque anteriormente no Lens.

Esses jogadores foram selecionados para compor a equipe na fase decisiva da Liga dos Campeões, enquanto Vitor Reis ficou de fora das escolhas iniciais.

Por que Vitor Reis ficou fora da lista?

Em entrevista coletiva, Pep Guardiola explicou que a exclusão de Vitor Reis da lista dos playoffs ocorreu principalmente por conta de sua idade. Com apenas 19 anos, Reis é o mais jovem dos reforços e, segundo Guardiola, essa foi uma decisão difícil de se tomar. O técnico destacou seu desejo de poder contar com todos os quatro jogadores, mas as restrições existentes impuseram essa escolha.

Como está a recuperação de Rodri?

A lista de inscritos também contempla o volante espanhol Rodri, que está em recuperação de uma ruptura de ligamento no joelho. Mesmo com o retorno previsto apenas para a próxima temporada, Guardiola mantém a esperança de uma recuperação mais rápida, ainda que tenha afirmado que não colocará pressão sobre o jogador.

Quais as mudanças no elenco do Manchester City?

A janela de transferências também trouxe mudanças. O lateral-direito Kyle Walker foi transferido para o Milan, enquanto o lateral-esquerdo Josh Wilson-Esbrand foi emprestado ao Stoke City. A saída desses jogadores abriu espaço para as novas contratações, influenciando as decisões de inscrição na Champions League.

A partida de ida contra o Real Madrid, pela busca de uma vaga nas oitavas de final, será realizada em Manchester no próximo dia 11, marcando um momento decisivo para o City na competição.

