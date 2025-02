Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

O confronto entre Real Madrid e Real Sociedad promete ser um dos momentos mais emocionantes da Copa do Rei de 2025. A partida, marcada para esta quarta-feira, 26 de março, às 17h30min, será realizada no Estádio Anoeta, em San Sebastián. Este jogo é crucial, pois decidirá quem avançará para a final do torneio, que será disputada em Sevilha no dia 26 de abril.

O Real Madrid, sob o comando do experiente técnico Carlo Ancelotti, entra em campo com uma formação ofensiva. Vinicius Junior, uma das estrelas do time, está escalado ao lado de outros talentos como Rodrygo e Mbappé. A equipe busca consolidar sua posição como uma das mais fortes da Espanha e da Europa.

Real Sociedad vence o barcelona. Fonte: @realsociedad

Escalações e estratégias das equipes

A escalação do Real Madrid para o confronto inclui Courtois no gol, com uma linha defensiva composta por Vázquez, Asencio, Alaba e Mendy. No meio-campo, Valverde e Tchouameni são responsáveis por dar suporte aos atacantes Rodrygo, Bellingham, Mbappé e Vinicius Jr. A estratégia de Ancelotti parece focar em um ataque rápido e eficaz, utilizando a velocidade e habilidade de seus jogadores de frente.

Por outro lado, a Real Sociedad, liderada por Imanol Alguacil, aposta em uma formação equilibrada. Álex Remiro defende a meta, enquanto Aramburu, Aritz Elustondo, Aguerd e Javi López formam a linha defensiva. No meio-campo, Zubimendi, Kubo, Zakharyan, Marín e Gomez são encarregados de controlar o ritmo do jogo e criar oportunidades para Óskarsson, o atacante principal.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o confronto são altas, dado o histórico de ambas as equipes na competição. O Real Madrid, com seu elenco estrelado, é considerado um dos favoritos, mas a Real Sociedad tem mostrado consistência e capacidade de surpreender adversários mais fortes. A partida promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo.

Ainda não foi divulgada a arbitragem para o jogo, mas a presença de um árbitro experiente será crucial para manter a partida sob controle, dado o potencial de alta intensidade e competitividade entre os times.

Transmissão e outros confrontos da Copa do Rei

A Disney anunciou que fará a transmissão do jogo, permitindo que fãs de todo o mundo acompanhem o desenrolar deste emocionante confronto. Além de Real Madrid e Real Sociedad, a outra semifinal da Copa do Rei envolve Barcelona e Atlético de Madrid, que se enfrentam um dia antes, na terça-feira, 25 de março, também às 17h30min.

Os jogos de volta das semifinais estão programados para o início de abril, e a expectativa é que sejam tão emocionantes quanto os jogos de ida. A final em Sevilha promete ser um evento grandioso, reunindo os melhores do futebol espanhol em uma disputa pelo cobiçado troféu da Copa do Rei.