Real Madrid vai leiloar partes do antigo estádio

O Real Madrid, destacado como um dos clubes de futebol mais prestigiados globalmente, está prestes a iniciar um novo capítulo em sua trajetória. Em uma decisão marcante, o famoso clube espanhol resolveu leiloar partes do antigo Estádio Santiago Bernabéu, proporcionando aos colecionadores e entusiastas uma chance única de adquirir um fragmento genuíno de sua rica história.

Palco de momentos inesquecíveis no futebol, o estádio recentemente passou por renovações. Até o ano retrasado, foi utilizado por lendas do futebol, acumulando um impressionante número de conquistas, entre elas, seis vitórias na Liga dos Campeões. A renomada casa de leilões Sotheby’s, localizada em Londres, conduzirá a venda desses itens preciosos.

O Que Será Leiloado?

Dentre os itens disponíveis, destacam-se peças de vestiário que pertenceram a lendas como Cristiano Ronaldo, David Beckham e Zinédine Zidane. Esses objetos celebram a era de ouro e o talento do clube, tornando-se alvos cobiçados por qualquer admirador. Outros itens incluem um mosaico do estádio e portas metálicas. Cada peça arrematada virá acompanhada por um certificado de autenticidade, assegurando aos compradores a genuinidade dos artefatos.

Com valores iniciais em torno de 10 mil libras, o leilão abre a possibilidade para participantes de variadas regiões do mundo adquirirem um pedaço desse momento histórico. Talheres e objetos decorativos também estarão à disposição para aqueles que desejam incorporar um pouco da história do clube a suas coleções pessoais.

Como Fazer Parte do Leilão?

Iniciando no dia 12 de novembro, o leilão continuará por duas semanas. Durante esse período, uma exposição dos artigos ocorrerá nos dias 20 e 26 de novembro na galeria da Sotheby’s, situada no centro de Londres, permitindo aos interessados inspecionar os itens de perto antes de apresentar suas propostas.

Os participantes poderão se juntar a esse evento excepcional, tanto presencialmente quanto via lances online, proporcionando uma experiência ampla para os torcedores ao redor do globo. É prevista uma alta procura, dado o peso histórico e emocional dos itens em oferta.

O Impacto do Leilão na Sociedade

Uma parte dos rendimentos obtidos será destinada à Fundação Real Madrid, entidade que visa a educação infantil e a inclusão social de grupos vulneráveis. Este gesto destaca o compromisso social do clube, utilizando seu legado esportivo para apoiar causas de impacto positivo.

Além de ser uma oportunidade de negócios para o Real Madrid, o leilão reitera seu compromisso social, garantindo que a influência de suas conquistas vá além do campo de futebol.

Simbolizando não apenas uma transição para o clube, a venda das partes do Santiago Bernabéu permite aos fãs se conectarem intimamente com a cronologia do Real Madrid, preservando memórias enquanto o time se projeta para novos feitos em sua estrutura renovada. Os dias seguintes prometem uma intensa disputa entre os colecionadores, todos determinados a conseguir um pedaço tangível desta era dourada do futebol mundial.