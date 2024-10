Jornal detalha revolta do Real Madrid por ausência no Bola de Ouro

O Real Madrid decidiu ignorar a Bola de Ouro, após saber que Vinicius Júnior e Carlo Ancelotti não serão premiados. Segundo o jornal Marca, o cancelamento da transmissão pela RMTV, além da retirada de qualquer menção ao prêmio nas instalações do clube representam que o evento “não existe mais.”

A mudança no cenário começou quando surgiram rumores de que Vinícius Júnior não levaria o troféu de melhor jogador do mundo. Assim, a notícia, que inicialmente parecia especulação, ganhou força e impactou na presença do clube à cerimônia, marcada para esta segunda-feira, 28, no Teatro Chateau, em Paris.

O clube decidiu não enviar sua delegação à cerimônia da Bola de Ouro. Além disso, ausência do clube na premiação também casa com a informação de que o técnico Carlo Ancelotti não será eleito o melhor do mundo. Quem deverá a premiação é Luis de La Fuente, treinador da seleção da Espanha, segundo o Diário AS.

A expectativa em torno de Vinícius Júnior era grande, com o clube e seus dirigentes, incluindo Florentino Pérez, organizando uma comitiva de 50 pessoas. Da mesma forma, patrocinadores como a Nike haviam planejado homenagens ao jogador, decorando sua loja em Madri, em alusão ao possível prêmio.