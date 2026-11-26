O RB Salzburg confirmou seu favoritismo e venceu o Ararat-Armenia por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, 26, na Red Bull Arena, pela quinta rodada da Europa League. Após um primeiro tempo sem gols, a equipe austríaca construiu o resultado rapidamente na etapa final, ditando o ritmo do confronto e impondo ao adversário sua quinta derrota consecutiva na competição.

Controle austríaco e gols em sequência

Atuando em casa e com uma formação 4-2-3-1 sob o comando do técnico Röhl, o RB Salzburg tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. Os números refletem o cenário do jogo: os mandantes terminaram com 63% de posse de bola e 24 finalizações totais, contra apenas oito da equipe visitante, que tentou se defender em um esquema 5-4-1 armado pelo técnico Tulipa.

Apesar do volume de jogo, o placar só foi inaugurado após o intervalo. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Bartosz Mazurek balançou as redes após receber assistência de Leandro Morgalla. Sem dar tempo para a reação do Ararat-Armenia, o RB Salzburg ampliou aos seis minutos, novamente com Bartosz Mazurek, desta vez aproveitando o passe de Soumaila Diabate.

Pênalti desperdiçado no fim

Com a vantagem confortável, o time da casa passou a administrar o resultado e promoveu substituições para rodar o elenco. O Ararat-Armenia, que terminou o jogo com quatro cartões amarelos contra apenas um dos austríacos, pouco conseguiu ameaçar a meta defendida por Zawieschitzky, acertando apenas uma finalização no alvo durante os 90 minutos.

Nos instantes finais, o RB Salzburg ainda teve a chance de ampliar o marcador. Aos 44 minutos, após revisão, o VAR confirmou um pênalti a favor dos mandantes. No entanto, aos 46, Karim Konate, que havia entrado no decorrer da etapa final, foi para a cobrança e desperdiçou a oportunidade de marcar o terceiro.

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Próximos compromissos

O resultado reflete o momento distinto das equipes no torneio. Contando este jogo, o RB Salzburg soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em suas últimas cinco partidas pela Europa League. Já o Ararat-Armenia amarga um retrospecto de cinco derrotas nos últimos cinco jogos na competição.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio continental na quinta-feira, 10 de dezembro. O RB Salzburg recebe o Sparta Praha, enquanto o Ararat-Armenia joga em casa contra o NEC.