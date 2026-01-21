Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a bola rola para um confronto decisivo na UEFA Europa League. O RB Salzburg recebe o Basel na Red Bull Arena, em Salzburgo, em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga. O duelo, marcado para as 17h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que necessitam urgentemente de pontos para seguir com chances de classificação no torneio continental.

Pressão total sobre o Salzburg

A situação dos donos da casa é crítica e exige reação imediata. Ocupando a 31ª colocação na tabela geral, o time austríaco somou apenas três pontos até o momento, fruto de uma campanha irregular com uma vitória e cinco derrotas. Jogando diante de sua torcida, a vitória é tratada como obrigação: qualquer resultado que não seja o triunfo pode decretar a eliminação matemática e o fim do sonho europeu nesta temporada.

Basel mira a zona de classificação

Do outro lado, o cenário para o clube suíço é ligeiramente mais confortável, mas ainda inspira cuidados. Na 26ª posição com seis pontos (duas vitórias e quatro derrotas), o Basel precisa pontuar para tentar ingressar na zona de classificação para os playoffs eliminatórios. Um resultado positivo fora de casa seria fundamental para as pretensões do clube de seguir vivo na competição, permitindo um salto na tabela nesta reta final da fase de liga.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este embate, a partida terá ampla cobertura de transmissão no Brasil. O jogo será exibido na TV fechada pela ESPN. Já as opções de streaming incluem o Disney+, a CazéTV (no YouTube) e o Amazon Prime Video, garantindo diversas plataformas para assistir ao duelo.