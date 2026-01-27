Nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, o Villa Park, em Birmingham, será palco de um confronto decisivo pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. O Aston Villa recebe o RB Salzburg às 17h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições distintas na competição continental.

Valendo vaga direta ou eliminação

O cenário é claro para ambos os lados. O time da casa, comandado por Unai Emery, faz uma campanha exemplar e ocupa a vice-liderança geral com 18 pontos (seis vitórias e apenas uma derrota). O objetivo dos ingleses é confirmar a posição entre os oito primeiros colocados para garantir a classificação direta às oitavas de final, evitando o desgaste da fase de playoffs.

Já o RB Salzburg vive um drama. Na 28ª posição com apenas 6 pontos, o clube austríaco está, neste momento, fora da zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar). Para os visitantes, o jogo é “tudo ou nada”: apenas uma vitória fora de casa, combinada a uma série de tropeços dos adversários diretos, pode manter vivo o sonho europeu. Qualquer outro resultado decreta a eliminação do Salzburg.

Expectativas para o confronto

A imprensa inglesa trata a partida como a consolidação do Aston Villa como uma das potências do torneio, destacando a força da equipe jogando em seus domínios. A expectativa é de força máxima para assegurar a vantagem no mata-mata.

Do lado austríaco, a missão é vista como hercúlea. Com uma campanha irregular de duas vitórias e cinco derrotas, o Salzburg precisará superar a sólida defesa adversária e a pressão do Villa Park para tentar salvar sua temporada internacional.

Onde assistir a Aston Villa x RB Salzburg

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela CazéTV, disponível no YouTube, Twitch e Prime Video. Internacionalmente, o jogo será exibido pela TNT Sports 2 (Reino Unido), CBS Sports Network e Paramount+ (EUA), além de Sky Austria e Canal+ (Áustria).