O RB Salzburg chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas o Celje reagiu e garantiu um empate por 2 a 2 nesta quinta-feira, 22, no Stadion Z’dežele, em partida válida pela terceira rodada da Europa League. O resultado evitou a terceira derrota consecutiva dos donos da casa na competição e foi definido com um gol no minuto final do tempo regulamentar.

Vantagem visitante e brilho de Redzic

O confronto começou favorável ao RB Salzburg, que entrou em campo no esquema 4-2-3-1 sob o comando do técnico Röhl. Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Sota Kitano abriu o placar para os visitantes após receber assistência de Damir Redzic. A equipe austríaca terminou a partida com maior volume ofensivo, registrando 53% de posse de bola e 15 finalizações totais, contra nove do adversário.

Na volta do intervalo, o RB Salzburg ampliou a vantagem de forma imediata. Aos 46 minutos, Lindstrom, que havia entrado no intervalo no lugar de Yorbe Vertessen, marcou o segundo gol da equipe, novamente com passe de Damir Redzic. O goleiro do Celje, Žan-Luk Leban, encerrou a partida com duas defesas registradas, enquanto Zawieschitzky, do Salzburg, fez uma intervenção.

Reação e empate no minuto final

A resposta do Celje, armado no 4-3-3 pelo técnico Željkovič, não demorou. Aos 50 minutos, Blaž Kramer balançou as redes com assistência de Svit Seslar, recolocando os donos da casa na partida. O jogo seguiu disputado, com um total de quatro cartões amarelos distribuídos, sendo dois para cada lado.

A igualdade no placar foi construída pelas alterações promovidas na etapa final. Aos 90 minutos, Kučys, que havia entrado na vaga de Benjamin Verbič aos 36 do segundo tempo, marcou o gol do empate por 2 a 2. A assistência foi de Yaya Dukuly, outro jogador que saiu do banco de reservas no decorrer da etapa complementar.

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Cenário na competição e próximos compromissos

Com o empate, o Celje, que entrou na rodada na 35ª posição sem pontuar, soma agora seu primeiro ponto em três jogos na Europa League (um empate e duas derrotas). Já o RB Salzburg, contando este confronto, acumula um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos pelo torneio continental.

As duas equipes voltam a campo pela competição na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Celje viaja para enfrentar o Sturm Graz, enquanto o RB Salzburg atua fora de casa contra o Anderlecht.