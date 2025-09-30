Quando o Barcelona voltará a jogar no Camp Nou?

UEFA anuncia Barça e Olympiacos no Camp Nou em próxima rodada da Champions, mas estádio ainda precisa passar por aprovações

O Barcelona poderá voltar a jogar no Camp Nou já em outubro, pelo menos esta é a expectativa. O estádio segue em reforma, mas apesar das obras poderá ser liberado para receber parcialmente o público. Diante deste cenário, a UEFA confirmou Barcelona x Olympiacos no Camp Nou para o dia 21 de outubro, pela 3ª rodada da Champions League.

A informação do mando entre Barcelona x Olympiacos se encontra confirmada no site da UEFA. No entanto, esta talvez não seja a reestreia catalã no estádio. Isso porque o Barça joga contra o Girona três dias antes por La Liga, dia 18 de outubro, o que poderia ser o retorno definitivo para casa.

Mesmo que o Barcelona volte a jogar no Camp Nou no dia 18 de outubro, ainda assim a partida pela Champions segue em aberto. Para que o estádio seja liberado pela UEFA será necessário a abertura da segunda arquibancada lateral, o que ainda não aconteceu. O espaço passará a capacidade de 27 mil para 45 mil torcedores.

Além da arquibancada lateral, a UEFA precisa autorizar que o Barcelona possa jogar a fase de liga em dois estádios diferentes como mandante. A equipe catalã manda o jogo contra o PSG no Olímpico de Montjuïc.

