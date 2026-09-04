O treinador Filipe Luís vai reencontrar um algoz dos tempos de Flamengo: o PSG. O Monaco comandado pelo brasileiro enfrenta a equipe bi-campeã da Champions nesta sexta-feira, 4, às 16h05, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

“O PSG é o melhor time do mundo, tem melhor treinador do mundo, tem os melhores jogadores do mundo. Mas eu sempre, em todos os jogos, estudo o rival para ganhar o jogo. nesse momento. Sabemos quem temos pela frente. Mas temos nossas armas”, afirmou o treinador, em coletiva antes da partida.

Quando ainda era treinador do Fla, Filipe Luís enfrentou o clube francês na final do Mundial 2025. O Rubro-Negro teve seu sonho encerrado nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, com gols de Jorginho e Kvaratshkelia.

Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro russo Safonov. Entre os Flamenguistas, apenas Nicolás de la Cruz converteu sua cobrança, enquanto Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo perderam. Pelo lado do PSG, desperdiçaram Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, enquanto Vitinha e Nuno Mendes marcaram os gols do título.

Ínicio de Filipe Luís no Monaco

Com um ótimo ínicio do clube, o trabalho de Filipe Luís empolga no principado. O Monaco venceu as suas quatro primeiras partidas oficiais na temporada, duas no Campeoanto Francês e duas na Conference League.

O clube ocupa a segunda colocação da Ligue 1 e assume a liderança caso vença o PSG. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o restrospecto é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate.