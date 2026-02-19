O Paris Saint-Germain recebe o Metz neste sábado, 21, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece no Parque dos Príncipes, em Paris, com a bola rolando a partir das 17h05 (de Brasília).

O duelo coloca frente a frente realidades opostas na tabela da Ligue 1. Enquanto os donos da casa buscam retomar o caminho das vitórias para seguir na briga pelo título, os visitantes lutam desesperadamente para deixar a lanterna da competição.

Cenário do confronto: Davi contra Golias

A partida personifica a disparidade técnica e financeira que marca a elite do futebol francês. De um lado está o PSG, gigante europeu que entra na temporada com a obrigação de conquistar o troféu nacional. Do outro, o Metz, clube de orçamento modesto cujo principal objetivo é a permanência na primeira divisão.

Para o time parisiense, jogar em casa contra o último colocado é a oportunidade ideal para impor seu ritmo e dar espetáculo à torcida. Já para o Metz, somar qualquer ponto na capital francesa seria considerado um resultado heroico, capaz de injetar ânimo na difícil luta contra o rebaixamento.

PSG busca recuperação imediata

Ocupando a vice-liderança com 51 pontos, o PSG faz uma campanha sólida, somando 16 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. No entanto, a equipe chega para este confronto pressionada após um tropeço recente. A sequência de quatro vitórias consecutivas foi interrompida por uma derrota na última rodada, aumentando a responsabilidade de dar uma resposta rápida diante de sua torcida e evitar que a confiança do elenco seja abalada nesta reta decisiva.

Metz em situação dramática

A situação dos visitantes é crítica. Estacionado na 18ª posição com apenas 13 pontos, o Metz amarga a lanterna e um retrospecto preocupante: são 15 derrotas em 22 jogos. Com apenas três vitórias no campeonato e vindo de uma sequência negativa recente, a equipe deve adotar uma postura ultradefensiva, buscando fechar os espaços e explorar raros contra-ataques para tentar conter o poderoso ataque adversário.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, há diversas opções de transmissão. O jogo será exibido ao vivo pela CazéTV no YouTube, além de estar disponível no serviço de streaming Amazon Prime Video e na Samsung TV Plus. O canal por assinatura TV5 Monde também confirmou a transmissão internacional do evento.