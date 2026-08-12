O Paris Saint-Germain adicionou mais um troféu internacional à sua galeria ao vencer o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da Uefa de 2026. A decisão, que colocou frente a frente os campeões da Champions League e da Europa League, foi realizada nesta quarta-feira, 12, na Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria.

A equipe francesa abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Kvaratskhelia. O Aston Villa conseguiu o empate pouco antes do intervalo, aos 45 minutos, com um gol de Brian Madjo.

No segundo tempo, o PSG garantiu a vitória com um gol de Désiré Doué aos 16 minutos. O lance inicialmente gerou dúvidas sobre impedimento, mas foi validado após revisão do VAR. Doué teve uma atuação decisiva na partida.

Este triunfo marca o segundo título consecutivo do Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa.