O Estádio do Dragão será palco de um confronto de extremos neste domingo, 22. O Porto, líder isolado da competição, recebe o Rio Ave em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h30 (de Brasília), colocando frente a frente a ambição pelo título e a luta desesperada contra a zona de rebaixamento.

Dragão busca consolidar a liderança

A campanha do Porto na atual temporada é avassaladora. Ocupando a primeira colocação com 59 pontos, a equipe soma 19 vitórias em 22 jogos, desempenho que a credencia como grande favorita ao troféu. A solidez defensiva tem sido o pilar dos Dragões, que sofreram apenas sete gols até o momento no campeonato.

Jogando diante de sua torcida, a expectativa é de que o time da casa assuma o controle das ações desde o início. Apesar de alguns desfalques pontuais no boletim clínico, o elenco mantém o foco total em somar mais três pontos e manter uma distância segura para os perseguidores na tabela.

Rio Ave tenta sobreviver à crise

Se o clima no Porto é de confiança, no Rio Ave o sinal de alerta está ligado. A equipe vive um momento delicado, ocupando a 15ª posição com 20 pontos, perigosamente próxima da zona de descenso. O retrospecto recente agrava a situação: são cinco derrotas consecutivas, sequência que minou a confiança do grupo.

Com apenas quatro vitórias em toda a competição, o time visitante chega ao Dragão como franco atirador. Pontuar contra o líder seria considerado um feito vital para estancar a crise e recuperar o moral para a reta final da Liga, onde cada ponto será decisivo para a permanência na primeira divisão.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, as opções de transmissão estão confirmadas. No Brasil, a partida será exibida ao vivo pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, a cobertura fica por conta da Sport TV 1.