Por que Raphinha pode ser o primeiro brasileiro a ganhar a Bola de Ouro desde 2007?

Na temporada 2024/2025, o atacante brasileiro Raphinha tem se destacado como uma das principais figuras do futebol europeu. Com um desempenho impressionante, ele marcou um golaço decisivo na vitória do Barcelona sobre o Benfica na Champions League, mesmo com um jogador a menos. Este feito reacendeu discussões sobre sua candidatura aos prêmios Bola de Ouro e The Best da FIFA, com muitos torcedores expressando apoio nas redes sociais.

Com os campeonatos europeus se aproximando de suas fases finais, a performance de Raphinha tem sido um ponto focal para analistas e fãs. Sua habilidade em campo e contribuição para o Barcelona têm sido consistentemente reconhecidas, o que o coloca como um forte candidato aos prêmios individuais mais prestigiados do futebol mundial.

Raphinha pelo Barcelona – Fonte: Instagram/@fcbarcelona

Quais são as chances de Raphinha para a Bola de Ouro e The Best

Para avaliar as chances de Raphinha na corrida pelos prêmios Bola de Ouro e The Best, é essencial considerar suas estatísticas e desempenho em campo. De acordo com o site de estatísticas Sofascore, Raphinha possui a maior média de pontuação na Champions League e na LaLiga. Este algoritmo calcula a média de diversos fatores durante uma partida, proporcionando uma visão abrangente do impacto de um jogador.

Comparando as pontuações de Raphinha com outros jogadores das principais ligas europeias, seu desempenho é notável. Ele lidera as estatísticas na Champions League e na LaLiga, destacando-se entre jogadores de renome mundial. Este cenário favorável fortalece sua posição como um dos principais candidatos aos prêmios individuais desta temporada.

Quem são os principais concorrentes de Raphinha

Apesar do desempenho estelar de Raphinha, ele enfrenta concorrência acirrada de outros jogadores de elite. Mohamed Salah, do Liverpool, é um dos principais adversários, com uma temporada excepcional na Premier League e ainda competindo na Champions League. Além disso, Joshua Kimmich e Harry Kane, do Bayern de Munique, e Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé, do PSG, também são fortes candidatos, todos desempenhando papéis cruciais em suas respectivas equipes.

Na temporada anterior, o volante Rodri, do Manchester City, conquistou a Bola de Ouro, enquanto Vini Jr, do Real Madrid, levou o The Best. Isso demonstra que o desempenho em competições europeias e domésticas é crucial para garantir esses prêmios. Portanto, Raphinha precisará manter seu nível de excelência até o final da temporada para consolidar sua posição como o melhor do mundo.

O que Raphinha precisa fazer para garantir os prêmios

Para que Raphinha assegure os prêmios Bola de Ouro e The Best, é fundamental que ele continue a brilhar em todas as competições. Sua capacidade de influenciar jogos importantes e liderar o Barcelona em momentos decisivos será crucial. Além disso, manter a consistência em suas atuações e contribuir significativamente para o sucesso do time são fatores que podem consolidar sua candidatura.

Com o panorama atual extremamente favorável, Raphinha tem uma oportunidade única de unificar os prêmios mais cobiçados do futebol. Sua habilidade, determinação e impacto em campo são elementos que podem garantir seu lugar entre os grandes nomes do esporte nesta temporada.

