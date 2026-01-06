Com entorse no joelho esquerdo detectada no fim de 2025, Kylian Mbappé está fora da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, em Jedá, na Arábia Saudita. Em lista divulgada na manhã desta terça-feira, 6, o nome do francês não está entre os relacionados do time comandado por Xabi Alonso. No último domingo, 4, o atacante também não jogou contra o Real Betis, pela LaLiga.

Após anunciar a lesão do atacante no último dia do ano passado, o Real Madrid não informou um tempo de recuperação. O jornal francês L’Équipe, no entanto, falou sobre a possibilidade de Mbappé desfalcar o clube por, no mínimo, três semanas.

O time merengue sonhava em contar com o francês na semifinal contra o Atlético de Madrid. O jogador não viaja com o elenco para a Arábia Saudita e, caso o Real Madrid chegue à final, a participação de Mbappé é improvável. A condição física do atacante será determinante para que ele jogue em uma possível decisão.

O zagueiro Huijsen, por outro lado, retorna a lista de relacionados. O jovem de 20 anos também não atuou contra o Betis no último final de semana, por conta de um desconforto muscular. O espanhol, por sua vez, treinou normalmente e está à disposição de Xabi Alonso.