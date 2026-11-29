O goleiro David De Gea, da Fiorentina, precisou ser substituído nos acréscimos do primeiro tempo no confronto diante da Udinese, válido pelo Campeonato Italiano. O espanhol sentiu um problema físico na panturrilha após intervir em um lance ofensivo adversário.

Como aconteceu a lesão de De Gea

O lance ocorreu aos 45 minutos da etapa inicial, no Bluenergy Stadium, momento em que os donos da casa venciam por 1 a 0, com gol marcado por Sandi Lovric aos oito minutos de jogo. Em cobrança de bola parada feita por Nicolò Zaniolo, Jesper Karlström finalizou de cabeça para a meta. De Gea esticou-se para espalmar a bola, mas aterrissou de forma desajeitada no gramado e acusou dores agudas na panturrilha.

Entrada de reserva e avaliação médica

Sem condições de permanecer em campo, o atleta recebeu atendimento médico imediato enquanto a comissão técnica preparava o goleiro reserva Oliver Christensen. A substituição ocorreu ainda durante o período de acréscimos do primeiro tempo. De acordo com o portal Football Italia, o arqueiro será reavaliado pelo departamento médico do clube italiano para determinar a gravidade da lesão muscular.