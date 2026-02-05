Autor de cinco gols e uma assistência em cinco jogos desde que chegou ao Lyon, Endrick vive momento de badalação. A rápida adaptação do garoto ao futebol francês permite até acreditar que o atacante de 19 anos estará na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, como disse o ex-jogador Raí, em entrevista exclusiva.

Emprestado pelo Real Madrid à equipe francesa, o jovem foi eleito como a melhor transferência desta janela. Em debate do programa Placar no Mundo, Felipe Barbalho, Guilherme Azevedo e Leandro Quesada colocaram o atacante no topo do ranking. Confira: