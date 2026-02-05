A rápida adaptação de Endrick ao futebol francês impressiona até mesmo quem já foi rei por lá. Raí, um dos maiores ídolos da história do Paris Saint-Germain, acredita que o atacante de 19 anos do Lyon estará na lista final de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick deixou para trás o ostracismo e já soma cinco gols em cinco jogos pelo Lyon.

“Ele chegou agitando todo o Campeonato Francês. Se adaptou muito rápido, com muita eficiência, muita força e qualidade, fazendo gols bonitos, confiante. Já virou o chou chou (xodó, em francês) do campeonato e, na minha opinião, ele vai [para a Copa]”, afirmou Raí, em Paris, em entrevista exibida no programa Placar no Mundo.

“Eu acho que teve um dedo do Ancelotti para que ele saísse, facilitasse a saída dele do Real Madrid. Lyon foi uma boa alternativa, é um time competitivo, um time de alto nível que ia dar chance de jogar em alto nível e não deu outra”, complementou Raí, que não teve dúvidas de que Endrick estará entre os 26 convocados da seleção brasileira.

“Para mim é uma peça indispensável para estar no grupo, mas depois se vai jogar ou não vai jogar, vai ver chegando lá. Mas eu acho que ele deve ir, não só acho que ele vai, mas como ele deve ir”, afirmou Raí, que foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira em 1994.

A ascensão de Endrick coincidiu com a boa fase de outros concorrentes, como João Pedro (Chelsea), Gabriel Jesus (Arsenal) e Igor Thiago (Brentford), acirrando a disputa por uma vaga, a menos de cinco meses do início da Copa do Mundo.

Raí tem dúvidas sobre Neymar

Se vê Endrick como peça fundamental na lista de Ancelotti, Raí titubeou ao falar sobre a possibilidade de Neymar, do Santos, que nesta quinta completa 34 anos, estar em condições físicas de ser convocado. “Neymar não é alguém que vai fazer teste, então tem um tempo até lá. Eu acho que está difícil, na minha opinião, é muito difícil que ele vá, mas o talento ele tem”. afirmou Raí.

“Eu acho que a questão de comportamento fora de campo também vai ser importante, mostrar a seriedade, o quanto ele quer estar na Copa e recuperar fisicamente, pois teve muitas contusões nos últimos tempos. Voltar ao alto nível não vai ser fácil, é um desafio grande para ele, mas vai depender desses meses, não dá para responder hoje. Hoje acho que ele estaria fora, mas ainda tem três, quatro meses para acompanhá-lo.”