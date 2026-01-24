Neste domingo (25), o Paris FC recebe o Angers em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece no Stade Jean-Bouin, em Paris, com a bola rolando a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Expectativa para o confronto

O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas três pontos na tabela de classificação, tornando o jogo crucial para as pretensões de ambos na temporada 2025/26. O Paris FC, recém-promovido da Ligue 2, luta para se firmar na elite e garantir a permanência, enquanto o Angers, mais experiente na competição, busca maior regularidade para se consolidar na zona intermediária e evitar sustos com a parte baixa da tabela.

Paris FC busca estabilidade em casa

O time da casa entra em campo precisando transformar seu desempenho em resultados mais consistentes. Atualmente na 13ª colocação com 19 pontos, a equipe parisiense soma 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Para o Paris FC, o fator casa é visto como um diferencial essencial para se distanciar da zona de rebaixamento e ultrapassar rivais diretos na classificação.

Nos últimos compromissos, o clube apresentou um retrospecto misto, alternando bons momentos com tropeços que impediram uma ascensão mais rápida. Vencer diante de sua torcida no Jean-Bouin é fundamental para ganhar moral na reta decisiva do campeonato.

Angers tenta se afastar da zona perigosa

Do outro lado, o Angers chega à capital francesa ocupando a 11ª posição, com 22 pontos. Com uma campanha ligeiramente superior — 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas —, a equipe visitante sabe que um triunfo fora de casa pode significar um salto importante, afastando qualquer risco de aproximação com o Z-3.

Apesar da posição mais confortável, a forma recente do Angers inspira cuidados, com oscilações entre vitórias e derrotas. Para sair de Paris com os três pontos, a equipe precisará corrigir falhas defensivas e aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

Onde assistir a Paris FC x Angers

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV. Outra opção é a Ligue 1+, plataforma oficial de streaming da liga francesa.