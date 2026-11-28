O Paderborn não tomou conhecimento do Schalke 04 e construiu um placar elástico neste sábado, 28. Atuando na Home Deluxe Arena, a equipe mandante venceu por 8 a 1, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. O resultado reflete a superioridade ofensiva dos donos da casa, que dominaram a posse de bola com 57% e finalizaram 24 vezes ao longo do confronto, exigindo três defesas do goleiro Loris Karius.
Domínio absoluto e hat-trick de Marino
Apoiado em sua formação 3-4-2-1, o Paderborn abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo, com Jano ter Horst, após assistência de Tjark Scheller. A partir daí, brilhou a estrela de Stefano Marino. O atacante ampliou a vantagem aos 39, com passe de Steffen Tigges, e marcou o terceiro nos acréscimos da etapa inicial, servido por Laurin Curda.
Na volta do intervalo, o ritmo não diminuiu. Tigges fez o quarto gol, com assistência de Tom Baack. Apenas dois minutos depois, Marino marcou mais uma vez, completando seu hat-trick após passe de Ruben Müller.
O Schalke 04 conseguiu descontar aos 14 minutos da etapa final, quando Adil Aouchiche balançou as redes com assistência de Kenan Karaman. No entanto, as substituições promovidas pelo técnico Ralf Kettemann mantiveram o ímpeto ofensivo do Paderborn. Deniz Zeitler, que havia entrado pouco antes, marcou o sexto gol, aproveitando passe de Gabriel Vidović, outro jogador vindo do banco.
Aos 38 minutos, o lance foi revisado e o VAR confirmou um pênalti a favor do Paderborn. Vidović foi para a cobrança. Para fechar a conta, Felix Götze, que também entrou no decorrer da etapa final, marcou o oitavo gol.
Com o resultado, o Paderborn chega a 13 pontos e ocupa a nona colocação do Campeonato Alemão. Já o Schalke 04 vive situação delicada: está em 16º lugar, com sete pontos, e acumula três derrotas e dois empates em sua sequência recente de cinco jogos pelo torneio. O Paderborn volta a campo na sexta-feira, 04, contra o Bayern de Munique. O Schalke 04 joga no domingo, 06, quando enfrenta o Borussia Dortmund.