O Frosinone fez valer o mando de campo e venceu o Parma por 3 a 0 neste sábado, na PSC Arena, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano de 2026/27. Após um primeiro tempo com o placar zerado, o atacante Tomás Bobcek chamou a responsabilidade na etapa final e marcou os três gols da partida.

Apoiado em sua formação 4-2-3-1 sob o comando do técnico Massimiliano Alvini, o Frosinone ditou o ritmo do confronto. A equipe terminou a partida com 55% de posse de bola e foi mais agressiva no ataque, registrando 21 finalizações totais, sendo 10 no alvo, contra 14 chutes do Parma, que acertou a meta apenas quatro vezes.

Com o resultado, o Frosinone sobe para a sexta posição, agora com 23 pontos. Já o Parma fica na 18ª colocação, com apenas oito pontos conquistados em 13 jogos.

O hat-trick de Bobcek

Na volta do intervalo, a superioridade do Frosinone se transformou em gols. Aos 10 minutos, Bobcek abriu o placar. O Parma tentou responder com três substituições em sequência, promovendo as entradas de Pontus Almqvist, Sascha Britschgi e Adrián Bernabé García, mas quem voltou a marcar foi o time da casa. Aos 16 minutos, Bobcek ampliou a vantagem após receber assistência de Patrizio Masini.

O técnico Alvini colocou Alessio Zerbin em campo na metade da etapa, e a alteração deu resultado. Aos 34 minutos, Zerbin deu o passe para Bobcek anotar o seu terceiro gol no jogo e fechar o placar em 3 a 0.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Italiano. O Frosinone terá pela frente a Inter de Milão no sábado, 05, jogando em casa. No dia seguinte, domingo, 06, o Parma visita o Milan.