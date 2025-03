Onde assistir Villarreal x Espanyol

O confronto entre Villarreal e Espanyol, válido pela 26ª rodada da La Liga, promete ser um jogo emocionante. Marcado para o dia 3 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília), o duelo ocorrerá no Estádio El Madrigal, na Espanha. A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Disney, oferecendo aos fãs de futebol a oportunidade de acompanhar cada momento deste embate.

O Villarreal chega a este jogo ocupando a quinta posição na tabela, com 44 pontos. Sob o comando do técnico Marcelino Toral, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano. Este resultado mantém o time na zona de classificação para a fase de grupos da Liga Europa, uma posição que o clube deseja consolidar nas próximas rodadas.

Como está o Espanyol na temporada?

Por outro lado, o Espanyol enfrenta um momento desafiador na temporada. A equipe ocupa a 15ª posição na tabela, com 27 pontos. O técnico Manolo González busca reverter essa situação, contando com o talento do atacante Javi Puado, que é o artilheiro do time com oito gols. A equipe precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento e ganhar confiança para os próximos jogos.

Histórico de confrontos entre Villarreal e Espanyol

Quando se trata do histórico de confrontos entre as duas equipes na La Liga, o Villarreal leva uma ligeira vantagem. Em 45 encontros, o Villarreal venceu 18 vezes, enquanto o Espanyol saiu vitorioso em sete ocasiões. Os outros 20 jogos terminaram empatados. Este retrospecto mostra um equilíbrio, mas também a necessidade do Espanyol de melhorar seu desempenho contra o adversário.

Quais são as prováveis escalações?

Para o jogo, o Villarreal deve entrar em campo com a seguinte formação: Conde; Foyth, Kambwala, Costa, S. Cardona; Pino, Comesana, Gueye, Baena; Perez, Barry. Esta escalação reflete a estratégia do técnico Marcelino Toral de manter uma defesa sólida enquanto busca oportunidades no ataque.

O Espanyol, por sua vez, deve alinhar com: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Carreras, Kral, Puado; Fernandez. A equipe de Manolo González precisará estar atenta tanto na defesa quanto no ataque para tentar surpreender o Villarreal em seu próprio estádio.

O que esperar do jogo?

Este confronto entre Villarreal e Espanyol promete ser disputado, com ambas as equipes buscando resultados positivos para alcançar seus objetivos na temporada. O Villarreal quer garantir sua vaga na Liga Europa, enquanto o Espanyol luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com jogadores talentosos em ambos os lados, o jogo certamente oferecerá momentos de grande emoção para os torcedores.

