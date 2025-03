Onde assistir Juventus x Hellas Verona

Juventus e Hellas Verona se preparam para um embate crucial na 27ª rodada da Serie A, o Campeonato Italiano. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, 3 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no icônico Juventus Stadium, em Turim. Este confronto promete ser um espetáculo de futebol, com transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney.

O histórico de confrontos entre as duas equipes favorece a Juventus, que atualmente ocupa a quarta posição na tabela com 49 pontos. A equipe vem embalada por uma vitória apertada sobre o Cagliari. Por outro lado, o Hellas Verona, que está na 14ª posição com 26 pontos, também chega confiante após vencer a Fiorentina por 1 a 0.

Quais são os destaques das equipes?

A Juventus, sob o comando de Thiago Motta, conta com jogadores de destaque como Kenan Yildiz, Federico Gatti e Dusan Vlahovic. Estes atletas têm sido fundamentais para a campanha da equipe na competição. A presença de Vlahovic, em particular, é sempre uma ameaça para as defesas adversárias.

No Hellas Verona, Lorenzo Montipò tem sido uma figura constante, participando de 25 jogos e acumulando 2250 minutos em campo. Casper Tengstedt é outro nome a ser observado, sendo o principal artilheiro da equipe com seis gols na temporada.

Como estão as prováveis escalações?

Para a partida, a Juventus deve entrar em campo com Mattia Perin no gol, acompanhado por Timothy Weah, Federico Gatti, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso na defesa. O meio-campo deve ser composto por Khéphren Thuram, Randal Kolo Muani, Teun Koopmeiners e Weston McKennie, enquanto Nicolás González e Dusan Vlahovic lideram o ataque.

O Hellas Verona, por sua vez, deve alinhar com Lorenzo Montipò no gol, e uma linha defensiva formada por Davide Faraoni, Jackson Tchatchoua, Nicolás Valentini, Pawel Dawidowicz e Diego Coppola. No meio-campo, Cheikh Niasse, Tomas Suslov e Ondrej Duda devem atuar, com Dailon Livramento e Amin Sarr no ataque.

Onde assistir ao jogo?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Juventus e Hellas Verona ao vivo pelo serviço de streaming Disney. Esta plataforma oferece uma cobertura abrangente da Serie A, permitindo que os torcedores não percam nenhum detalhe das partidas.

Com ambos os times buscando somar pontos valiosos, este jogo promete ser um dos destaques da rodada. A Juventus busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados, enquanto o Hellas Verona tenta se afastar da zona de rebaixamento. Será um duelo de estratégias e habilidades, com cada equipe trazendo seus melhores talentos para o campo.

