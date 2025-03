Onde assistir ao Leicester x United em duelo crucial na Premier League

O Leicester City enfrenta o Manchester United em um confronto crucial pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no King Power Stadium, em Leicestershire, no domingo, 16 de março de 2025, às 16h00 (horário de Brasília). Este jogo é de grande importância para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela do campeonato.

O Manchester United, atualmente na 14ª posição com 34 pontos, está em busca de uma vitória fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Apesar de um desempenho inconsistente na liga, o time mostrou força na Europa League ao vencer a Real Sociedad e avançar para as quartas de final. Já o Leicester City enfrenta uma situação ainda mais delicada, ocupando a penúltima colocação com apenas 17 pontos, o que torna cada jogo uma oportunidade crucial para evitar o rebaixamento.

Bruno Fernandes pelo United – Fonte: Instagram/@manchesterunited

Onde assistir Leicester City x Manchester United?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Leicester City e Manchester United através da transmissão ao vivo pela Disney. A partida promete ser emocionante, com ambos os times determinados a conquistar os três pontos.

Qual é a situação atual das equipes na Premier League?

O Manchester United, sob o comando do técnico Ruben Amorim, tem enfrentado desafios na Premier League, mas continua a lutar para melhorar sua posição na tabela. A equipe espera que a recente vitória na Europa League inspire um desempenho positivo no campeonato nacional. Por outro lado, o Leicester City, treinado por Ruud van Nilstelrooij, está em uma batalha para evitar o rebaixamento, tornando cada jogo decisivo na reta final da temporada.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

Para o confronto, as prováveis escalações são as seguintes:

Leicester City (Técnico: Ruud van Nilstelrooij):

Mads Hermansen; Wout Faes, Conor Coady, Luke Thomas, James Justin; Wilfred Ndidi, Victor Kristiansen, Boubakary Soumaré; Bilal El Khannouss, Patson Daka, Jamie Vardy.

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):

Onana; Lindelöf, De Ligt, Heaven; Mazraoui, Eriksen, Casemiro, Dalot; Bruno Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

