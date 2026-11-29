O Olympique de Marseille construiu sua vitória ainda no primeiro tempo para bater o Auxerre por 2 a 0 na manhã deste domingo, 29, no estádio I Abbé-Deschamps, pela 12ª rodada do Campeonato Francês.

Com amplo domínio da posse de bola, os visitantes aproveitaram as oportunidades na etapa inicial e contaram com uma expulsão do lado adversário para garantir os três pontos e dar um salto na tabela de classificação.

Vantagem construída no primeiro tempo

A equipe comandada pelo técnico Bruno Genesio, postada no esquema 4-2-3-1, não demorou a abrir o placar. Logo aos cinco minutos de jogo, Amine Gouiri balançou as redes após receber assistência de Amine Harit.

O Auxerre, do técnico Still, tentou reagir, mas a situação se complicou nos acréscimos. Aos 47 minutos, Axel Tuanzebe recebeu cartão vermelho direto e deixou os donos da casa com um a menos. Logo na sequência, aos 49 minutos, Igor Paixão converteu cobrança de pênalti, ampliando a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.

Controle da posse e tentativas do Auxerre

No segundo tempo, o Olympique de Marseille administrou o resultado apoiado em seu controle do jogo. Os visitantes terminaram a partida com 70% de posse de bola e trocaram 812 passes, contra apenas 330 do adversário.

Mesmo com um jogador a menos e apenas 30% de posse, o Auxerre buscou o ataque e finalizou mais vezes ao longo do confronto (17 a 13 no total). No entanto, o goleiro de Lange fez quatro defesas para manter a meta do Olympique de Marseille intacta.

O time da casa recebeu quatro cartões amarelos na etapa final, distribuídos para Rayan Mandengue, Marvin Senaya, Remy Labeau Lascary e para o técnico Still.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Olympique de Marseille, que era o sétimo colocado antes da rodada, sobe para o terceiro lugar, somando agora 21 pontos. Contando este jogo, a equipe acumula quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Auxerre amarga uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição (dois empates e três derrotas) e ocupa a 16ª posição, com 11 pontos.

O Auxerre volta a campo no sábado, 5, contra o Lille, pelo Campeonato Francês. O Olympique de Marseille joga no próximo domingo, 6, quando recebe o Nice, também pela competição nacional.