O Estádio Vélodrome será o palco de um duelo entre líderes, neste sábado, 24. O Olympique de Marseille recebe o Lens, atual líder da competição, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 17h05 (horário de Brasília), em um duelo que pode redefinir a briga pelo troféu nacional.

Confronto decisivo no Vélodrome

A partida coloca frente a frente duas das melhores equipes da temporada. Para o time da casa, o jogo é a oportunidade crucial de reduzir a diferença de oito pontos para o topo da tabela e provar que segue vivo na disputa. O Olympique vem de um revés no meio de semana pela Liga dos Campeões contra o Liverpool, o que aumenta a pressão por uma resposta imediata diante de sua torcida.

Já o Lens vive um momento de confiança absoluta. A equipe defende não apenas a liderança isolada, mas também uma sequência impressionante de vitórias que a consolidou como o time a ser batido na França. O embate tático promete ser intenso, opondo o poderoso ataque de Marselha em seus domínios contra a defesa mais sólida da liga.

Olympique busca consistência para sonhar alto

Ocupando a terceira colocação com 35 pontos, o Olympique de Marseille faz uma campanha competitiva, somando 11 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No entanto, a forma recente da equipe na Ligue 1 apresenta oscilações. Nos últimos cinco jogos, o retrospecto aponta uma derrota, uma vitória, uma derrota, um empate e uma vitória. Jogando em casa, o time precisa reencontrar o equilíbrio para frear o ímpeto do líder.

Lens chega embalado e defende a ponta

Do outro lado, o Lens chega a Marselha em fase espetacular. Líder com 43 pontos, o time visitante ostenta uma campanha de 14 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. A equipe vem de uma sequência perfeita de cinco vitórias consecutivas no campeonato nacional. Com um futebol eficiente e seguro, o Lens busca ampliar sua vantagem na liderança em um dos estádios mais hostis do país.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores brasileiros terão diversas opções para acompanhar o clássico francês. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube, Twitch, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus), no serviço de streaming Disney+ e na TV fechada através da ESPN 4.