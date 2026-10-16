O atacante francês Michael Olise, destaque do Bayern de Munique, encaminhou um acordo de patrocínio com a Nike. Segundo o portal Footy Headlines, a mudança ocorre após a saída de Kylian Mbappé, que trocou a marca norte-americana pela empresa suíça On.

Até a formalização do acerto, o atacante da seleção francesa atuava em campo sem contrato de fornecimento esportivo. Olise recusou propostas de concorrentes para continuar jogando com o modelo Nike Hypervenom Phantom III, lançado em 2017 e cuja produção havia sido encerrada em 2018.

A contratação do atleta está diretamente alinhada ao projeto da fabricante de relançar globalmente a linha Hypervenom, planejado para 2027. Com o novo vínculo, Michael Olise deve assumir o posto de principal garoto-propaganda do retorno da tradicional chuteira ao futebol internacional.

Michael Olise vem sendo criticado após ser expulso no empate do Bayern contra o Viking, da Noruega, na última quarta-feira, 13. A partida terminou em 3 a 3 e o jogador desfalcará a equipe alemã na próxima partida da Champions League.