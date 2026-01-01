Veio de Londres a primeira demissão de 2026 no futebol europeu. O Chelsea anunciou nesta quinta-feira, 1º de janeiro, a saída do técnico Enzo Maresca. Meses depois de conquistar a Conference League e o Mundial de Clubes nos EUA, o treinador italiano enfrentou turbulências na Premier League e na Liga dos Campeões.
O Chelsea venceu apenas uma das últimas sete partidas pelo Campeonato Inglês, sequência que fez o time cair para a quinta posição com 30 pontos, 15 a menos que o líder Arsenal. Os Blues empataram em 2 a 2, em casa, com o Bournemouth, na última rodada.
Enzo Maresca chegou ao Chelsea para a temporada 2024/25 e somou 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas em 92 jogos, com dois títulos conquistados. O Chelsea não informou quem será seu substituto.
Confira nota oficial do clube abaixo:
“O Chelsea Football Club e o treinador Enzo Maresca se separaram.
Durante sua passagem pelo Clube, Enzo liderou a equipe rumo ao sucesso na Liga Conferência da UEFA e no Mundial de Clubes da FIFA. Essas conquistas permanecerão como parte importante da história recente do Clube, e agradecemos suas contribuições.
Com objetivos importantes ainda em disputa em quatro competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança oferece à equipe a melhor chance de retomar o rumo certo na temporada.
Desejamos tudo de bom para o futuro de Enzo.”