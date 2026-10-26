A cerimônia do Bola de Ouro 2026 ocorre nesta segunda-feira, 26, no London Palladium, em Londres. Sem um favorito absoluto antecipado, nomes como Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé e Lionel Messi concentram as atenções antes da revelação do resultado.

Diante do equilíbrio apontado nas análises prévias, surge a dúvida sobre o procedimento formal adotado caso dois ou mais atletas terminem a votação com a mesma pontuação.

Como funciona o sistema de votação do prêmio?

Segundo as regras estabelecidas pela France Football, o colégio eleitoral é composto por 100 jornalistas especializados, cada um representando um dos 100 primeiros países posicionados no ranking da Fifa. Cada jurado monta uma lista ordenada a partir dos 30 nomes pré-selecionados pela revista francesa, atribuindo pontuações decrescentes aos seus escolhidos.

Quais são os critérios de desempate entre os atletas?

De acordo com o regulamento oficial da premiação, caso dois ou mais concorrentes somem exatamente a mesma quantidade total de pontos, o primeiro critério de desempate aplicado é o maior número de vezes em que o atleta foi indicado na primeira posição pelos jurados.

Se ambos permanecerem rigorosamente empatados nesse aspecto, o processo segue para a contagem de menções na segunda colocação. Caso a igualdade ainda persista, analisam-se as escolhas de terceiro lugar, repetindo-se o mecanismo de forma sucessiva pelas colocações seguintes da lista individual.

O que acontece se a igualdade persistir?

Nas raras circunstâncias em que todas as posições equivalentes apresentarem número idêntico de votos entre os jogadores, o regulamento determina que a resolução final cabe à cúpula da publicação francesa.

Qualquer litígio final ou impasse insolúvel pelas vias ordinárias deve ser dirimido diretamente pelo redator-chefe da revista France Football, assegurando a entrega do troféu no palco da premiação.