Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações pela Premier League

Duelo na parte de baixo da tabela da Premier League coloca frente a frente equipes em má fase no St. James Park

A bola rola no St. James Park neste domingo, 5 de outubro, para um confronto de alta tensão na parte inferior da tabela do Campeonato Inglês. A partir das 10h (horário de Brasília), o Newcastle recebe o Nottingham Forest pela 7ª rodada da temporada 2025/26, em um jogo que pode ser decisivo para as aspirações de ambos os times de se afastarem da zona de perigo.

Como chegam as equipes

O início de temporada tem sido desafiador para ambas as equipes, que se encontram na parte inferior da tabela, tornando a partida um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Newcastle, em 15º lugar com 6 pontos, busca usar o fator casa para se distanciar das últimas posições. Já o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 17ª posição com 5 pontos, precisa urgentemente de um resultado positivo para aliviar a pressão.

O momento do Newcastle

Jogando em casa, os Magpies buscam reencontrar o caminho da vitória para respirar na competição. A equipe ocupa a 15ª posição, com uma campanha de uma vitória, três empates e duas derrotas. Apesar do desempenho irregular na liga, o time chega embalado por uma goleada de 4 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise, na Bélgica, pela Champions League, o que pode dar a confiança necessária para o confronto. O técnico Eddie Howe, no entanto, tem desfalques importantes como Valentino Livramento e Jacob Ramsey, ambos lesionados.

Provável escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

O momento do Nottingham Forest

A situação do Forest é ainda mais delicada. Na 17ª colocação com 5 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona da degola, com uma vitória, dois empates e três derrotas. A fase é preocupante, já que o time não vence há cinco partidas pela Premier League e vem de uma derrota em casa na Europa League. O técnico Ange Postecoglou enfrenta críticas da torcida e precisa lidar com as ausências de jogadores como Ola Aina e as dúvidas sobre a condição física de Murillo.

Provável escalação do Nottingham Forest: Sels; Williams, Omobamidele, Murillo, Tavares; Yates, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

Expectativa para o confronto

Com as duas equipes precisando desesperadamente da vitória, a expectativa é de um jogo nervoso e muito disputado no St. James Park. O Newcastle aposta no fator casa e na confiança renovada após o resultado europeu para se impor. Por outro lado, o Nottingham Forest deve tentar explorar os contra-ataques e a instabilidade do adversário na Premier League. Para ambos, somar três pontos significa um alívio imediato na luta pela permanência na elite.

Onde assistir Newcastle x Nottingham Forest ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pela plataforma de streaming Disney+. O Grupo Disney detém os direitos de transmissão de todos os jogos da Premier League no país até a temporada 2027/2028.

