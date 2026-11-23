O meio-campista Antonio Vergara sofreu uma lesão muscular de alto grau no bíceps femoral da coxa esquerda e desfalcará o Napoli por cerca de três meses. O diagnóstico foi confirmado após a realização de exames de imagem no Pineta Grande Hospital no início desta semana.

O atleta sentiu o problema muscular logo as 13 minutos do confronto diante do Torino, no último sábado, pelo Campeonato Italiano. Vergara precisou deixar o gramado imediatamente para dar lugar a um reserva.

A perda de Vergara amplia a crise de lesões do Napoli. Alisson Santos, Benoit Badiashile, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Alex Meret e David Neres também estão machucados e serão desfalques nesta terça-feira, 23, na partida contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões.

Vergara, 23 anos, foi a principal revelação do Napoli na temporada passada, mas ainda briga por espaço no time titular. Ele começou jogando em cinco das dez partidas que disputou nesta campanha, com um gol e uma assistência.

O Napoli é o oitavo colocado da Série A, com 18 pontos. Na Champions League, está fora da zona de classificação aos playoffs, depois de uma vitória e três derrotas.