O goleiro Alex Meret sofreu uma fratura na quinta vértebra lombar durante a sessão de treinos do Napoli nesta quinta-feira, 19. O clube italiano confirmou a gravidade da lesão e informou que o atleta já iniciou os trabalhos de reabilitação física, embora o tempo exato de afastamento siga sob avaliação do departamento médico.

Segundo o comunicado divulgado pela equipe italiana, Meret sofreu um forte trauma durante as atividades no centro de treinamento. Imediatamente após o incidente, o arqueiro foi encaminhado para exames diagnósticos complementares no Pineta Grande Hospital, onde foi constatada a fratura óssea na região lombar.

O clube não divulgou estimativa pública para o retorno. No entanto, o jogador já cumpre repouso e deu início aos primeiros protocolos de recuperação de fisioterapia.

Meret foi titular do Napoli nas primeiras rodadas da Serie A, mas ficou no banco de reservas de Vanja Milinkovic-Savic em duas das últimas três. O clube volta a campo para enfrentar o Torino, neste sábado, 21, pelo Campeonato Italiano.