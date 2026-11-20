O volante Diego Demme, 34 anos, com passagem pela seleção alemã, acertou com o Capri Berlino para atuar na Kreisliga A, correspondente à oitava divisão do futebol alemão, segundo o jornal Bild. O atleta estava sem vínculo profissional desde o fim da sua passagem pelo Hertha Berlim em 2026.

Demme, dono de uma rede de pizzarias em Berlim, procurou na internet um clube local que seria adequado para o seu retorno aos campos e considerou o Capri Berlino ideal. “O Capri Berlino é o clube italiano mais antigo de Berlim, fundado em 1976 por pizzaiolos. É a combinação perfeita. Depois de um treino experimental, sabia que queria fazer isso. Foi divertido, um ótimo grupo de caras. Adoro futebol e a camaradagem no vestiário”, disse ao veículo alemão.

O campeão do Campeonato Italiano e da Copa da Itália pelo Napoli tem treinado com o Capri às quintas-feiras para se adaptar ao ambiente. Ele não receberá salário e deve começar a jogar em janeiro. “Fiquei surpreso com a qualidade do meu novo time e com o nível de jogo da Kreisliga A. O Capri Berlino, recém-promovido, está se mantendo firme na sétima posição. Assim que puder jogar, quero vencer todas as partidas”, afirmou.

Demme também defendeu o RB Leipzig e disputou um jogo pela seleção alemã em uma goleada por 7 a 0 sobre San Marino em 2017. Ele ficou em campo por apenas 14 minutos.