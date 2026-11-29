O Napoli esbarrou na defesa adversária e ficou no empate por 0 a 0 com o Sassuolo na manhã deste domingo, 29, no Mapei Stadium, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Em uma partida de amplo domínio dos visitantes, o goleiro Murić foi o grande destaque ao fechar o gol. Nos acréscimos, a equipe de Nápoles ainda teve um lance de pênalti revisado e negado pelo VAR, selando a igualdade sem gols.

Pressão visitante e paredão mandante

O cenário do confronto foi ditado pela posse de bola, com o Napoli controlando as ações com 61% do tempo. A equipe comandada por Massimiliano Allegri buscou o ataque constantemente, registrando 18 finalizações totais, sendo seis na direção do gol.

No entanto, o time visitante viu o goleiro Murić trabalhar com eficiência: o camisa 1 do Sassuolo realizou seis defesas, impedindo que o placar fosse inaugurado.

Do outro lado, os donos da casa, sob o comando de Roberto D’Aversa, tentaram responder, mas não acertaram o alvo em nenhuma de suas dez finalizações, deixando o goleiro Milinković-Savić sem precisar fazer defesas ao longo do jogo.

Tensão nos acréscimos e situação na tabela

O momento de maior tensão ficou reservado para os minutos finais. Aos 47 minutos do segundo tempo, o VAR entrou em ação para revisar um possível pênalti a favor do Napoli, mas a marcação não foi confirmada e não houve pênalti.

A partida também foi marcada por substituições em ambas as equipes na etapa final, com nomes como David Neres entrando no Napoli aos 17 minutos e recebendo o único cartão amarelo do time visitante. Pelo Sassuolo, Jay Idzes e Nemanja Matić foram advertidos com amarelo.

Com o resultado, o Napoli, que era o nono colocado, sobe para a oitava posição, agora com 19 pontos, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição. Já o Sassuolo, que vinha de quatro derrotas seguidas no campeonato, chega a nove pontos e ocupa o 18º lugar.

O Napoli volta a campo no sábado 5, quando recebe o Lecce pelo Campeonato Italiano. O Sassuolo joga no dia 7, fora de casa, contra o Venezia, também pelo torneio nacional.