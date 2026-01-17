Um duelo decisivo na parte inferior da tabela marca a 18ª rodada do Campeonato Francês neste domingo (18). O Nantes recebe o Paris FC no estádio La Beaujoire, às 13h (horário de Brasília), em uma partida considerada uma “final” para as pretensões de ambos os clubes na temporada 2025/2026.

Confronto direto contra o Z-3

A partida coloca frente a frente o 16º e o 15º colocados da Ligue 1, separados por apenas dois pontos na classificação. O Nantes, com 14 pontos, busca fazer valer o mando de campo para ultrapassar o rival, que soma 16. Para os donos da casa, que escaparam do descenso na temporada anterior, a pressão é imensa para evitar o retorno à zona de perigo.

Já o Paris FC, recém-promovido da segunda divisão, tem como objetivo principal a sobrevivência na elite. Um resultado positivo fora de casa seria fundamental para manter a distância segura e estancar a crise recente de resultados.

Como chegam as equipes

Os Canários, comandados pelo técnico Luís Castro, tentam encontrar estabilidade após somarem apenas três vitórias em 17 jogos. A torcida promete transformar o La Beaujoire em um caldeirão para empurrar o time rumo à recuperação e sair momentaneamente da situação crítica na tabela.

Do lado parisiense, o desafio é corrigir as falhas defensivas que custaram pontos preciosos nas últimas rodadas. O jogo ganha um ingrediente especial com o reencontro do atacante Moses Simon, ex-jogador do Nantes, que agora defende as cores do time da capital, adicionando rivalidade e interesse extra ao embate.

Onde assistir a Nantes x Paris FC

Para os torcedores que desejam acompanhar este “jogo de seis pontos”, as opções de transmissão são variadas. A partida será exibida ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus), pelo serviço de streaming Disney+ e também através da plataforma oficial Ligue 1+.