Mudryk testa positivo no doping e pode pegar 4 anos de suspensão

O atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, testou positivo em doping realizado no final de outubro e agora corre o risco de pegar uma suspensão de quatro anos do futebol. O exame apontou para o uso de Meldonium, substância proibida, e o ucraniano já foi temporariamente suspenso pela Federação Inglesa (FA) até que a contraprova seja realizada.

“Eu estou completamente chocado, nunca usei conscientemente quaisquer substâncias proibidas ou quebrei quaisquer regras”, disse Mudryk, em nota nas redes sociais.

Mudryk testou positivo em exame de urina para Meldonium, presente no medicamento de Mildronato. A substância foi proibida pela WADA (Agência Mundial Antidopagem) em 2016. No mesmo ano, a tenista russa Maria Sharapova caiu no doping e a substância passou a repercutir na opinião pública. Alguns estudos indicam que ele aumenta a capacidade do corpo de produzir energia, acelerar a recuperação e melhorar a memória e o aprendizado motor.

O ucraniano ainda tem a contraprova para realizar. Caso o segundo teste confirme a presença da substância, então Mudryk poderia pegar um gancho de até quatro anos.

Aos 23 anos, Mudryk é um dos jovens talentos do Chelsea. O clube inglês venceu a corrida por sua contratação com cifras milionárias – foram 70 milhões de euros junto ao Shakhtar Donetsk, e o negócio ainda pode bater os 100 milhões de euros com bonificações.

Apesar do investimento, o ucraniano ainda não conseguiu se firmar. Na última temporada, por exemplo, a primeira completa no futebol inglês, Mudryk entrou em campo 41 vezes e participou de apenas nove gols (sete marcados e duas assistências).

O que disse Mudryk sobre o doping:

“Posso confirmar que fui notificado de que uma amostra que forneci à FA continha uma substância proibida.

Eu estou completamente chocado, nunca usei conscientemente quaisquer substâncias proibidas ou quebrei quaisquer regras, e estou a trabalhar em estreita colaboração com a meu clube para investigar como isto pode ter acontecido.

Sei que não fiz nada de errado e continuo esperançoso de voltar a campo em breve. Não posso dizer mais nada agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que puder”.