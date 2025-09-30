  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Mourinho reestreia na Champions após 5 anos; relembre histórico

Bicampeão, The Special One retorna a principal competição de clubes da Europa após ser campeão da Conference e vice na Europa League

Publicado por: Redação em 30/09/2025 às 09:37 - Atualizado em 30/09/2025 às 10:47
Mourinho reestreia na Champions após 5 anos; relembre histórico
Mourinho comanda Benfica pela primeira vez na Champions - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Champions League tem um reforço de peso para a sequência da temporada 2025/26. O técnico José Mourinho está de volta à competição, agora no comando do Benfica. O português, campeão com Porto e Inter de Milão, ficou cinco anos sem disputar a Orelhuda. A reestreia acontece justamente contra o Chelsea, clube que é ídolo.

“O Chelsea pertence a minha história e eu pertenço a história do Chelsea. Mas isso é futebol. Eles querem ganhar, eu quero ganhar. Vou perceber onde estou (Stamford Bridge) antes e depois da partida. Durante, acho que tenho a capacidade de me esquecer e apenas competir”, disse José Mourinho.

O português ainda completou: “Eu ajudei o Chelsea a ser maior, e eles me ajudaram a ser um José maior. Quando digo que não sou Blue, me refiro somente a este jogo”.

The Special One: bicampeão europeu

O reencontro com o Chelsea marca a reestreia de Mourinho na Champions League. Foram cinco anos sem disputar a principal competição de clubes da Europa. A última vez havia sido em 2020, na eliminação do Tottenham contra o Leipzig, nas oitavas de final.

Ainda assim, apesar dos anos, Mourinho não deixou de ser vencedor. Enquanto não disputava a Champions, foi campeão inédito da Conference League em título histórico da Roma. O português também voltou a chegar na final da Europa League (torneio que já havia sido campeão com o Manchester United).

A história de José Mourinho na Champions League é longa e teve início de forma avassaladora. Na temporada de estreia, em 2003/04, foi campeão inédito com o Porto (no que é até hoje o último título de um time fora das cinco grandes ligas).

The Special One repetiu o feito em 2009/10, com um time da Inter de Milão que ficou marcado na história. No entanto, logo na sequência, emendou quatro semifinais consecutivas (3x com Real Madrid e 1x com Chelsea).

Mourinho conquistou seu quinto título europeu na passagem pela Roma - AFP

Mourinho conquistou seu quinto título europeu na passagem pela Roma – AFP

As campanhas de José Mourinho na Champions League

2003/04: campeão (Porto)
2004/05: semifinal (Chelsea)
2005/06: oitavas (Chelsea)
2008/09: oitavas (Inter de Milão)
2009/10: campeão (Inter de Milão)
2010/11: semifinal (Real Madrid)
2011/12: semifinal (Real Madrid)
2012/13: semifinal (Real Madrid)
2013/14: semifinal (Chelsea)
2014/15: oitavas (Chelsea)
2015/16: fase de grupos (Chelsea) – demitido
2017/18: oitavas (Manchester United)
2018/19: fase de grupos (Manchester United) – demitido
2019/20: oitavas (Tottenham)

