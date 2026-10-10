O Monaco e o Toulouse empataram por 2 a 2 neste sábado, 10, no estádio Louis II, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Francês 2026/27. Os donos da casa abriram dois gols de vantagem na etapa inicial, mas viram os visitantes buscarem a igualdade nos primeiros minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Monaco chega a 14 pontos e se mantém na 1ª colocação da tabela, enquanto o Toulouse vai a 6 pontos, ocupando o 13º lugar.

Vantagem construída na etapa inicial

Apoiado em uma posse de bola que fecharia o jogo em 59%, o time comandado por Filipe Luís controlou o placar no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Edan Diop inaugurou o marcador após receber assistência de Aleksandr Golovin. Pouco depois, aos 38 minutos, o próprio Edan Diop atuou como garçom e serviu Matthis Abline, que ampliou a vantagem dos mandantes antes do intervalo.

Reação imediata e igualdade

A resposta da equipe do técnico Jens Berthel Askou veio logo no retorno dos vestiários. Aos 48 minutos, Casper Tengstedt converteu uma cobrança de pênalti e descontou para o Toulouse. Aos 59, a alteração feita no fim do primeiro tempo surtiu efeito direto no placar: Sion Oppong, que havia entrado na vaga de Jacen Russell-Rowe aos 45 minutos, marcou o gol de empate após assistência de Tengstedt.

Apesar do volume ofensivo do Monaco, que somou 16 finalizações totais contra 9 do adversário, o acerto no alvo foi idêntico, com quatro chutes certos para cada lado. Os goleiros L. Hrádecký e G. Restes terminaram a partida com duas defesas cada.

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Sequência e próximos compromissos

O empate mantém o Monaco no topo da tabela, com um balanço de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. Já o Toulouse registra uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência recente.

O Monaco volta a campo na quinta-feira, 15, quando enfrenta o CSKA Sofia pela Uefa Conference League 2026/27. O Toulouse joga na sexta-feira, 16, contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês.