Mjallby: time de vilarejo superou 3ª divisão e pode ser campeão nacional

Equipe sueca vem de vilarejo de pescadores, lidera o campeonato com técnico ex-diretor escolar, e pode ser campeão inédito na próxima rodada

Mjällby lidera o Campeonato Sueco e se aproxima de título inédito - Divulgação / Mjällby

Você provavelmente nunca ouviu falar do Mjallby AIF, um modesto time da Suécia que está prestes a fazer história. O time de futebol representa um vilarejo de pescadores com pouco mais de 1 mil moradores e saiu da 3ª divisão para ficar muito perto de se tornar campeão inédito nacional.

A situação do Mjallby na tabela do Suecão

O Mjallby é líder isolado na tabela do Campeonato Sueco. A modesta equipe tem uma campanha incrível de 18 vitórias, seis empates e apenas uma única derrota em 25 jogos disputados.

Com 60 pontos, o Mjallby lidera com 11 de vantagem em relação ao Hammarby, vice-líder. No entanto, restam apenas cinco jogos para o fim da competição e 15 pontos em disputa.

Assim sendo, o Mjallby pode ser campeão já na próxima rodada. Para isso acontecer, o Mjallby precisa ganhar do Elfsborg em casa e secar o Hammarby, que joga contra Gotemburgo fora. Mesmo que o grito não saia, ainda restará quatro rodadas para a confirmação do título.

Além do título, o Mjallby já confirmou sua classificação para uma competição europeia na próxima temporada. Será a primeira vez que o time sueco disputará uma competição internacional em 86 anos de história.

Mjallby: história e como chegou até aqui

Mjallby é uma vila de pescadores localizada ao sul da Suécia e ao leste de Malmö. A cidade conta com aproximadamente 1.200 moradores. Ainda assim, o time conseguiu destaque nacional, driblando dívidas e quebrando o estigma que havia de “equipe gangorra”, que vivia entre rebaixamentos e acessos.

“Não podemos gastar tanto como outras equipes, então precisamos ser melhores em coisas gratuitas. Podemos ter um espírito de equipe melhore que o Real Madrid, ou mesmo nos prepararmos para os jogos melhor que o Manchester United”, disse Magnus Emeus, presidente desde 2016.

A ascensão do Mjallby teve início em 2018, ao ser campeão da 3ª divisão sueca. O clube estava começando a se complicar no aspecto financeiro e precisou rever as estratégias. Inserido na regra 50+1 e sem poder receber investimento externo, o caminho foi outro. Assim sendo, passou a desenvolver atletas e focar nas vendas. O dinheiro começou a entrar  e a restruturação teve início.

Logo na temporada de 2019, foi campeão da 2ª divisão, subindo direto para a elite sueca. Foram cinco temporadas se sustentando no meio de tabela até a campanha atual.

Mjällby joga no estádio Strandvallen, com capacidade para 6 mil pessoas - Divulgação / Mjällby

Mjällby joga no estádio Strandvallen, com capacidade para 6 mil pessoas – Divulgação / Mjällby

De diretor escolar a técnico do Mjallby

O Mjallby é comandado por Anders Torstensson, ex-diretor escolar e ex-jogador do clube na década de 80. Ele integrou a diretoria do clube e, por vezes, em 2021, assumiu como técnico. Até que em 2023 recebeu o convite para ser efetivado no cargo.

“Eu disse que não era o melhor técnico, nem taticamente. E a direção respondeu que não importava, porque já havíamos mostrado que sabíamos ganhar jogos. Eu percebi que era agora ou nunca, se eu recusasse minhas perspectivas no futebol estariam perdidas”, disse Torstensson em entrevista ao The Guardian.

Anders Torstensson deixou de ser diretor escolar para ser técnico do Mjällby - Divulgação / Mjällby

Anders Torstensson deixou de ser diretor escolar para ser técnico do Mjällby – Divulgação / Mjällby

Baixe nosso app