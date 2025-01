Milan vence Inter de Milão de virada e fica com título da Supercopa da Itália

O Milan conseguiu nesta segunda-feira, 6, uma virada histórica sobre a Inter de Milão e ficou com o título da Supercopa da Itália, disputada no King Power Stadium, na Arábia Saudita. Depois de estarem perdendo por dois gols de diferença, a equipe virou para 3 a 2 e levantou o troféu.

Lautaro Martínez e Mehdi Taremi deram a impressão que o título estava encaminhado para o lado azul e preto. No entanto, Theo Hernández, Christian Pulisic e Tammy Abraham viraram o placar.

Para ficar com o título, Abraham marcou aos 48 minutos do segundo tempo após receber passe de Rafael Leão.

O Milan volta aos gramados no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Cagliari, no San Siro. No domingo, às 11h, a Inter de Milão visita o Venezia, no Estádio Pierluigi Penzo, também pela 18ª rodada do Italiano.

