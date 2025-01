Mbappé responde Neymar após críticas sobre período no PSG

A parceria entre Kylian Mbappé e Neymar no Paris Saint-Germain (PSG) foi marcada por momentos de sucesso e também por tensões. Com a chegada de Lionel Messi, em 2021, surgiram questões sobre a dinâmica entre os três jogadores. Apesar de rumores de rivalidade, Mbappé, agora no Real Madrid, evitou alimentar polêmicas e destacou os aspectos positivos da convivência com Neymar.

Em uma entrevista à TNT Sports, Mbappé reconheceu a qualidade única do brasileiro, valorizando os anos de parceria entre 2017 e 2023. Mesmo com divergências ocasionais após a inclusão de Messi no elenco, o relacionamento entre os dois foi crucial dentro e fora de campo.

Mbappé brilha na vitória do Real Madrid. Fonte: @realmadrid

O que Neymar disse sobre o trio de ataque no PSG?

Neymar, em conversa com Romário, detalhou a convivência com Mbappé e Messi. Ele destacou que, no início, mantinha uma boa relação com o jovem francês, mas admitiu que a chegada de Messi trouxe desafios. Neymar mencionou que a presença do argentino gerou insegurança em Mbappé, causando pequenos desentendimentos.

Segundo Neymar, o ego entre os jogadores foi um dos fatores que impediram o PSG de alcançar conquistas mais expressivas. Ele afirmou que a falta de cooperação e a dificuldade em trabalhar como equipe impactaram negativamente os resultados do clube.

Quais fatores contribuíram para a separação do trio?

A relação entre Neymar, Mbappé e Messi no PSG foi influenciada por diferentes fatores, como:

Rivalidade interna: a competição saudável às vezes virou disputa;

Ajustes táticos: a harmonia em campo nem sempre se refletiu fora dele;

Pressão externa: a busca por títulos aumentou tensões internas.

O futuro de Neymar e Mbappé nos clubes europeus

Com Mbappé no Real Madrid e Neymar em novos desafios, o trio do PSG chegou ao fim. Cada jogador segue destacando-se individualmente no futebol europeu.

Mbappé busca realizar seu sonho de infância no Real Madrid e conquistar mais troféus em sua carreira. Neymar, por sua vez, mantém-se como uma figura central, continuando a atrair os olhares de fãs e críticos onde quer que jogue. Ambos seguem trilhando caminhos promissores em busca de novas conquistas.

