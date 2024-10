Manchester City já tem primeiro alvo para 2025

Manchester City, mesmo em meio a especulações sobre a saída de Pep Guardiola, já está se preparando para a próxima janela de transferências. A chegada de Hugo Viana como novo diretor de futebol representa uma nova fase de planejamento estratégico. O clube está determinado a se fortalecer para a próxima temporada.

Publicidade

Os jogadores Federico Dimarco, da Inter de Milão, e Rayan Ait-Nouri, do Wolverhampton, estão na mira. As negociações estão sendo avaliadas cuidadosamente, levando em conta o valor e o potencial de cada atleta.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais Jogadores Estão na Lista de Interesse do Manchester City?

Federico Dimarco e Rayan Ait-Nouri são os nomes que atraem a atenção do clube. Dimarco é um destaque na Inter de Milão, enquanto Ait-Nouri, um jovem lateral-esquerdo de 23 anos, impressiona no Wolverhampton e está avaliado entre 35 e 50 milhões de euros.

As negociações ainda estão nos estágios iniciais, mas mostram o compromisso do City em investir para assegurar talentos de qualidade que possam fazer a diferença em campo.

Qual é o Impacto de Hugo Viana nas Negociações?

A chegada de Hugo Viana como diretor de futebol é uma manobra estratégica para o Manchester City. Com experiência no Sporting, Viana oferece uma abordagem renovada sobre o mercado de transferências. Ele é responsável por encontrar talentos promissores e negociar as melhores condições.

Publicidade

Viana já autorizou a exploração do potencial de contratação de Ait-Nouri, mostrando seu envolvimento ativo nas operações do clube. Sua colaboração é essencial para manter a competitividade do City, tanto nacional quanto internacionalmente.

Rayan Ait-Nouri é uma Contratação Promissora?

Rayan Ait-Nouri apresenta-se como um reforço promissor. Aos 23 anos, ele acumula experiência valiosa na Premier League. No Wolverhampton, seu desempenho é notável, com dois gols e duas assistências em oito jogos nesta temporada. A versatilidade de Ait-Nouri é altamente valorizada pelo Manchester City.

Caso a transferência se concretize, Ait-Nouri trará profundidade e vitalidade ao elenco. O investimento em jovens promissores reflete a visão do clube de construir para o futuro com talentos desenvolvidos em um ambiente competitivo.

Próximos Passos nas Negociações

Enquanto as negociações seguem, o Manchester City está comprometido em fortalecer seu elenco. O clube está disposto a negociar valores e explorar soluções criativas para garantir novos talentos. Uma proposta oficial pode ser feita em breve para assegurar a chegada de Ait-Nouri ao Etihad Stadium.

Este movimento no mercado sublinha o compromisso do City não só em manter seu status, mas também em se adaptar continuamente aos desafios do futebol europeu de alto nível.