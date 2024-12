Manchester City deve perder ídolos para próxima temporada; veja lista

O Manchester City passa por momento conturbado e já projeta mudanças para a próxima temporada. Segundo o site The Athletic, a diretoria reconhece que chegou a hora de reformular o elenco, incluindo a possível saída de grandes nomes como Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne e Jack Grealish.

A avaliação interna é que o clube demorou a renovar sua base de jogadores após anos de conquistas. A manutenção de atletas importantes no passado, mas que agora enfrentam queda de desempenho, contribuiu para a fase ruim.

A reportagem também destacou um clima de acomodação entre os jogadores. Durante a derrota para o Liverpool, por exemplo, alguns atletas do City foram vistos rindo e interagindo de maneira descontraída com os adversários, mesmo em meio ao revés.

Em outro episódio, um treino entre titulares e jovens da base terminou com os garotos roubando a cena. Assim, algumas chegadas e saídas já devem ocorrer no Manchester City na virada de ano.

Manchester City de Guardiola em crise

Sem vencer há sete partidas, o Manchester City ocupa atualmente a quinta posição na Premier League, 11 pontos atrás do líder Liverpool. O desempenho defensivo tem sido alvo de críticas e levantou questionamentos sobre o futuro da equipe no alto nível.

Porém, o treinador Pep Guardiola segue prestigiado no cargo. O espanhol que assinou com os Citizens em 2016 renovou seu vínculo até 2027 e deve ser o responsável por comandar a reformulação do elenco que ele mesmo montou.

Durante suas oito temporadas em Manchester, Guardiola conquistou seis vezes a Premier League e uma vez a Champions League e o Mundial de Clubes, entre outras taças.