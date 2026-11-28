O Mainz protagonizou uma reação neste sábado (28). Jogando na MEWA Arena, a equipe saiu atrás no placar, mas buscou a virada por 2 a 1 sobre o Union Berlin, com gols na reta final da partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado encerra uma sequência de quatro derrotas consecutivas dos mandantes no torneio.

O Union Berlin foi o primeiro a balançar as redes. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Kastriot Imeri serviu Janik Haberer, que abriu o placar para os visitantes. O Mainz, que terminou a partida com 52% de posse de bola e 17 finalizações contra 10 do adversário, tentou responder e exigiu trabalho do goleiro Frederik Rønnow, responsável por quatro defesas .

A história do jogo mudou na reta final, impulsionada pelas alterações do técnico Urs Fischer e pelo desempenho de Nadiem Amiri. Aos 40 minutos do segundo tempo, Amiri deu o passe para Phillip Tietz — que havia entrado na vaga de Eric Martel — marcar o gol de empate. Quando o duelo parecia caminhar para a igualdade, Amiri apareceu novamente como garçom, desta vez servindo Anthony Caci, que decretou a virada e a vitória do Mainz, aos 47 minutos.

Com o triunfo, o Mainz chega a 13 pontos e ocupa a 11ª colocação do Campeonato Alemão. Já o Union Berlin amarga o sexto jogo seguido sem vitória na competição e segue na 17ª posição, com apenas sete pontos.

O Mainz volta a campo no próximo sábado, 05, quando visita o RB Leipzig. No mesmo dia, o Union Berlin busca a recuperação em casa diante do Hamburgo. Ambos os confrontos são válidos pelo Campeonato Alemão.