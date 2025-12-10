Nesta quinta-feira, 11, o Lyon recebe o Go Ahead Eagles no Parc Olympique Lyonnais, em confronto válido pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo de opostos na tabela de classificação.

Cenário da partida: O que está em jogo

A rodada coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição continental. Para o Lyon, a partida em casa é a oportunidade de carimbar a primeira colocação geral e assegurar uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a fase de playoffs. Já o Go Ahead Eagles joga pela sua sobrevivência. Para avançar, a equipe holandesa precisa de um bom resultado e de uma combinação de placares, tornando a missão em solo francês decisiva.

Lyon defende a liderança em casa

O time da casa vive um momento iluminado. Ocupando a 1ª colocação geral com 12 pontos, o Lyon soma quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco jogos. A equipe francesa entra em campo com o objetivo claro de consolidar sua posição no topo. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é de uma postura ofensiva.

Para este confronto, o técnico Pierre Sage não poderá contar com o meia Saïd Benrahma, suspenso após acúmulo de cartões amarelos na competição.

Go Ahead Eagles busca surpreender

Do outro lado, o Go Ahead Eagles enfrenta uma situação delicada. Atualmente na 27ª posição com 6 pontos, o time holandês precisa somar pontos urgentemente para tentar entrar na zona de classificação para os playoffs (que abrange até o 24º colocado). Enfrentar o líder fora de casa é um desafio monumental, mas a necessidade de vitória serve de combustível.

O desfalque confirmado para os visitantes é o zagueiro Jamal Amofa, que segue em recuperação de uma lesão no joelho.

Prováveis Escalações

Lyon (Técnico: Pierre Sage): Anthony Lopes; Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Ćaleta-Car, Nicolás Tagliafico; Maxence Caqueret, Nemanja Matić, Corentin Tolisso; Malick Fofana, Gift Orban e Alexandre Lacazette.

Go Ahead Eagles (Técnico: René Hake): Jeffrey de Lange; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Bas Kuipers; Evert Linthorst, Xander Blomme; Bobby Adekanye, Willum Thór Willumsson, Oliver Edvardsen e Victor Edvardsen.

Onde assistir e detalhes da partida