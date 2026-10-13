Na véspera do confronto diante do Manchester City, o técnico Luis Enrique expressou incômodo com a constante repercussão em torno dos prêmios individuais. Durante entrevista coletiva, o treinador do Paris Saint-Germain foi direto ao comentar as discussões sobre a premiação: “Estou cansado da Bola de Ouro”, declarou o espanhol.

Foco coletivo e valorização do elenco

O comandante do clube francês ressaltou que as premiações individuais não constituem a prioridade do trabalho diário, priorizando as conquistas coletivas da equipe. Em sua manifestação à imprensa, o treinador reforçou que o grupo parisiense possui nomes qualificados e relembrou o reconhecimento obtido no ano anterior.

“O que eu espero é que ganhemos esse troféu. Temos jogadores que merecem. No ano passado, ganhamos o prêmio de melhor equipe. Mostramos que não apenas Ousmane Dembélé merecia isso.”, afirmou Luis Enrique, em entrevista coletiva.

Presença do clube na premiação

Apesar do desabafo do treinador, a equipe francesa conta com forte representação na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para o dia 26 de outubro. O elenco do PSG reúne 10 atletas indicados entre os 30 finalistas do troféu, estabelecendo um recorde para a história recente do clube parisiense.